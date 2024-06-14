حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 لـ 4 درة مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لنشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة أول أيام عيد الأضحى

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 39 الصغرى 26

السواحل الشمالية:- العظمى 30 الصغرى 23

جنوب سيناء:- العظمى 43 الصغرى 32

شمال الصعيد:- العظمى 44 الصغرى 29

جنوب الصعيد:- العظمى 47 الصغرى 32

درجات الحرارة المتوقعة ثاني أيام عيد الأضحى

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 38 الصغرى 25

السواحل الشمالية:- العظمى 30 الصغرى 22

جنوب سيناء:- العظمى 42 الصغرى 29

شمال الصعيد:- العظمى 41 الصغرى 27

جنوب الصعيد:- العظمى 46 الصغرى 30

درجات الحرارة المتوقعة ثالث أيام عيد الأضحى

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 37 الصغرى 24

السواحل الشمالية:- العظمى 30 الصغرى 22

جنوب سيناء:- العظمى 41 الصغرى 28

شمال الصعيد:- العظمى 38 الصغرى 26

جنوب الصعيد:- العظمى 44 الصغرى 28

درجات الحرارة المتوقعة رابع أيام عيد الأضحى

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 38 الصغرى 24

السواحل الشمالية:- العظمى 30 الصغرى 22

جنوب سيناء:- العظمى 41 الصغرى 29

شمال الصعيد:- العظمى 38 الصغرى 26

جنوب الصعيد:- العظمى 44 الصغرى 28

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة:- العظمى 43 والصغرى 28

الإسكندرية: العظمى 36 والصغرى 24

وادي النطرون:- العظمى 40 والصغرى 27

طنطا:- العظمى 42 والصغرى 27

شبين الكوم:- العظمى 42 والصغرى 27

دمنهور:- العظمى 39 والصغرى 26

مطروح:- العظمى 36 والصغرى 23

السلوم:- العظمى 38 والصغرى 25

سيوة:- العظمى 45 والصغرى 25

بورسعيد:- العظمى 34 والصغرى 26

دمياط:- العظمى 35 والصغرى 25

الزقازيق:- العظمى 43 والصغرى 28

المنصورة:- العظمى 42 والصغرى 27

الإسماعيلية:- العظمى 44 والصغرى 27

السويس:- العظمى 44 والصغرى 27

العريش:- العظمى 35 والصغرى 23

رفح:- العظمى 34 والصغرى 22

راس سدر:- العظمى 40 والصغرى 27

نخل:- العظمى 40 والصغرى 18

طابا:- العظمى 41 الصغرى 27

كاترين:- العظمى 35 الصغرى 17

الطور:- العظمى 38 الصغرى 26

شرم الشيخ:- العظمى 44 الصغرى 31

الغردقة:- العظمى 43 الصغرى 30

مرسى علم:- العظمى 44 الصغرى 30

الفيوم:- العظمى 44 الصغرى 27

بنى سويف:- العظمى 44 الصغرى 27

المنيا:- العظمى 45 الصغرى 29

أسيوط:- العظمى 45 الصغرى 28

سوهاج:- العظمى 46 الصغرى 29

قنا:- العظمى 47 الصغرى 30

الأقصر:- العظمى 47 الصغرى 30

أسوان:- العظمى 48 الصغرى 31

أبو سمبل:- العظمى 45 الصغرى 29

الوادي الجديد:- العظمى 44 الصغرى 28

شلاتين:- العظمى 40 الصغرى 29

أبو رماد:- العظمى 39 الصغرى 27

حلايب:- العظمى 36 الصغرى 28

رأس حدربة:- العظمى 38 الصغرى 28