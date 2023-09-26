الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية يشارك في قافلة السلع الغذائية لشمال سيناء

أسماك
أسماك

أعلن اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية عن مشاركة الجهاز في القافلة بالسيارات المحملة بالانواع المختلفة من اسماك بحيرة البردويل الطازجة.

مبادرة وزارة الزراعة

وأضاف "فرحات" أن نسبة التخفيض سوف تصل إلى 50% تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار مبادرة وزارة الزراعة خير مزارعنا لأهالينا ودعما لاهالينا في محافظة شمال سيناء وتزامنا مع احتفالات مصر بنصر أكتوبر العظيم.

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الزراعة: تجهيز قافلة غذائية إلى سيناء تزامنًا مع احتفالات نصر أكتوبر

تقديم كافة أوجه الرعاية البيطرية مجانا

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قد أطلق صباح اليوم قافلتين الأولى للسلع الغذائية 41 سيارة محملة بـ75 طنًا من السلع الغذائية الأساسية للاسرة المصرية بتخفيض 50% بالإضافة الى كراتين مجانية هدية من فخامة الرئيس السيسي والقافلة الثانية للخدمات البيطرية لتقديم كافة أوجه الرعاية البيطرية مجانا لمواشي صغار المزارعين والمربين في شمال سيناء.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجهيات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة واستكمالا لقافلة المنافذ المتحركة التي أطلقها صباح اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

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انطلاق اجتماع وزراء الزراعة العرب لبحث قضية الأمن الغذائي برئاسة أبو الغيط

 

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