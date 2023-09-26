انطلاق اجتماع وزراء الزراعة العرب لبحث قضية الأمن الغذائي برئاسة أبو الغيط

انطلق اجتماع وزراء الزراعة العرب برئاسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وبدعوة منه اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية؛ للتباحث حول قضية الأمن الغذائي العربي والتنمية الزراعية في العالم العربي؛ بحضور وزراء الزراعة والمسؤولين عن هذا الملف في الجهات المعنية بالدول العربية.

وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الذخيري إن الوزراء سيناقشون أطر التعاون في ملف التنمية الزراعية والأمن الغذائي على كافة المستويات القطري والثنائي والجماعي .

وتحدث الذخيري عن المشاكل التي تواجه الأمن الغذائي العربي لافتا الي اهمية الاتفاق علي الية عمل جماعي لتسهيل وتقنين التجارة العربية وترتيبات حفظ النظم القائمه.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: