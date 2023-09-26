الزراعة: تجهيز قافلة غذائية إلى سيناء تزامنًا مع احتفالات نصر أكتوبر

أطلق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم أكبر قافلة للسلع الغذائية والخدمات البيطرية إلى محافظة شمال سيناء تضم حوالى 41 سيارة فيها أكثر من 75 طنًا من السلع الضرورية للأسرة المصرية سواء اللحوم والدواجن والبيض والالبان وأيضا الأرز والسكر والخضراوات الطماطم والبطاطس والبصل وجميع أنواع البقوليات.

قافلة بيطرية لعلاج المواشي

وكذلك قافلة بيطرية لعلاج المواشي وتقديم الامصال واللقاحات والفحص مجانا بالإضافة إلى صندوق التأمين على الماشية وذلك لدعم وحماية الثروة الحيوانية لاهالينا في شمال سيناء وهذا يعد دعم وتقدير بسيط لهم على المجهود الذي يبذلونه في حماية أرض سيناء الغالية.

أشار وزير الزراعة إلى أن هناك قافلة أخرى يتم تجهيزها إلى سيناء تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم مؤكدًا أن الوزارة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ومن خلال مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" تقوم بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة سواء في منافذها الثابتة بالمحافظات أو المتحركة التي تجوب المناطق الأكثر احتياجًا.

وقال وزير الزراعة إن القافلة بالتنسيق مع اللواء عبدالحميد شوشة محافظ شمال سيناء وتأتي في ذكرى عزيزة علينا جميعًا وهي العيد الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر والتهنئة لقواتنا المسلحة العظيمة.

تخفيض 50% على جميع السلع

ووجه القصير وجه بتخفيض 50% على جميع السلع الغذائية، مضيفا أن القافلة تتضمن كذلك كراتين سلع غذائية مجانية هدية من فخامة الرئيس للمناطق الأكثر احتياجًا بالشيخ زويد، بالإضافة إلى توزيع حلويات المولد مجانًا.

القصير وجه الشكر لكل قطاعات الوزارة المشاركة في الإعداد لهذه القافلة وكذلك لكل القائمين عليها، وحضر إطلاق القافلة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة.

هذا وانطلقت السيارات من الوزارة التاسعة صباح اليوم متوجهة إلى محافظة شمال سيناء.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.