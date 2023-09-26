موعد مباراة الأهلي والعين اليوم في كأس الملك والقناة الناقلة والمعلق

يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة مصيرية ضد فريق العين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد مدينة الملك سعود الرياضية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

يخوض فريق الأهلي مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني يايسله رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من البطولة متسلحًا بالقوة الهجومية للفريق.

على الجانب الأخر يدخل فريق العين المباراة على أمل تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل واقتناص بطاقة التأهل على حساب الأهلي.

وكشفت صحيفة الرياضية في تقرير لها أمس عن غياب أكثر من لاعب مميز في صفوف الأهلي عن مباراة اليوم المرتقبة أبرزهم النجم الجزائري رياض محرز والفرنسي سانت ماكسيمين.

موعد مباراة الأهلي و العين والقناة الناقلة :

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب استاد مدينة الملك سعود الرياضية وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق مشاري القرني.