الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اليوم.. 4 مواجهات نارية في كأس خادم الحرمين الشريفين

بوابة الوفد الإلكترونية

تستكمل اليوم الثلاثاء مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم حيث تقام 4 مواجهات نارية نرصدها لكم في السطور التالية..

 

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حصاد الجولة بالدوري السعودي.. الاتحاد يستعيد الصدارة ورونالدو يواصل تألقه

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النصر يكتسح أحد بخماسية ويتأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين

الأهلي ضد العين ..

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب استاد مدينة الملك سعود الرياضية وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق مشاري القرني.

الرياض ضد الفيحاء ..

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، وستذاع عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق فهد عريشي.

الاتحاد ضد الخلود ..

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب استاد نادي الحزم، وستذاع عبر قناةSSC1 HD بصوت المعلق الرياضي محمد حسين.

الفيصلي ضد الطائي ..

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وستذاع عبر SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق عبد العزيز السير.

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