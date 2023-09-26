اليوم.. 4 مواجهات نارية في كأس خادم الحرمين الشريفين

تستكمل اليوم الثلاثاء مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم حيث تقام 4 مواجهات نارية نرصدها لكم في السطور التالية..

الأهلي ضد العين ..

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب استاد مدينة الملك سعود الرياضية وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق مشاري القرني.

الرياض ضد الفيحاء ..

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، وستذاع عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق فهد عريشي.

الاتحاد ضد الخلود ..

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب استاد نادي الحزم، وستذاع عبر قناةSSC1 HD بصوت المعلق الرياضي محمد حسين.

الفيصلي ضد الطائي ..

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وستذاع عبر SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق عبد العزيز السير.