الهلال بالقوة الضاربة أمام الجبلين في كأس الملك السعودي 2024

شهد تشكيل الهلال الرسمي أمام الجبلين، ضمن منافسات كأس الملك السعودي 2024، تغييرات بالجملة، حيث يرغب الزعيم في الخروج منتصرًا خلال المواجهة المرتقبة.

ويواجه خورخي جيسوس، المدير الفني للهلال السعودي، انتقادات حادة بسبب المستويات الغير جيدة التي يقدمها الفريق خلال الفترة الأخيرة، مما جعلته يخسر صدارة دوري "روشن" السعودي لصالح اتحاد جدة.

وشنت جماهير الهلال هجومًا شرسًا على المدرب البرتغالي بعد فقدانه صدارة الدوري، بالإضافة إلى حالة الفريق والدخول في صدامات مع عدد من لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الهلال أمام الجبلين، في كأس الملك السعودي لهذا الموسم في السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الهلال أمام الجبلين

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: ياسر الشهراني، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد

الوسط: سلمان الفرج، روبن نيفيز، سالم الدوسري

خط الهجوم: عبد الله الحمدان، ألكسندر ميتروفيتش، مالكوم