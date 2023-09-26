الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لجنة التخطيط تطالب بتعديل عقد محمد الشناوي مع الأهلي

محمد الشناوي لاعب
محمد الشناوي لاعب الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد طالبت بسرعة تعديل وتمديد عقد حارس الفريق وقائده محمد الشناوي.

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وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن لجنة التخطيط والشناوي في انتظار عودة محمد الخطيب رئيس النادي من رحلته العلاجية بفرنسا حتى يتم توقيع العقود والإعلان الرسمي.

موعد مباراة الأهلي وسانت جورج

ويستعد الأهلي لمواجهة سانت جورج الإثيوبي يوم الجمعة المقبل في المواجهة التي ستجمنع بين الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي في إياب الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي كان مقررًا لها اليوم في بطولة الدوري تم تأجيلها بسبب مباراة الأهلي في دوري الأبطال مع الفريق الإثيوبي المقرر لها الجمعة المقبل.

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