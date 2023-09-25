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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوسوريو يرفض الراحة بعد تعادل الزمالك والمقاولون

أوسوريو المدير الفني
أوسوريو المدير الفني للزمالك

 رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة عقب التعادل مع المقاولون العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

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مدافع المقاولون يوجه رسالة إعتذار لجماهير الزمالك

 ويستأنف الفريق تدريباته في التاسعة صباح غد الثلاثاء استعدادًا للقاء أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم السبت المقبل في إياب دور ال٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

  وتعادل فريق المقاولون العرب مع الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى نقطتين في حين يحصل المقاولون على أول نقطة له.

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