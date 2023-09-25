مدافع المقاولون يوجه رسالة إعتذار لجماهير الزمالك

وجه أحمد علاء مدافع فريق المقاولون اعتذاره لجماهير نادي الزمالك بسبب طريقة إحتفاله بعد تسجيله هدف التعادل في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل علاء هدفاً قاتلاً في الدقيقة 99 ليخطف تعادلاً مثيرا لفريقه قبل أن يحتفل بإشارة نسر الأهلي أمام جماهير الزمالك.

وقال علاء في تصريحات عبر قناة “ أون تايم سبورتس” : “ اعتذر عن جماهير نادي الزمالك، ولم أقصد أي شئ بطريقة إحتفالي بعد الهدف ”.

وتابع: “ نعلم جميعاً أن الزمالك نادٍ كبير ونحن سعداء بالتعادل معه في لقاء اليوم ”.

وأضاف أحمد علاء: “ بدأنا المباراة بتحفظ دفاعي ، ولعبنا بدفاع منطقة وهو ما أثر علينا وتلقينا هدفاً تم الغاءه ثم هدف آخر ”.

وأتم: “ لعبنا بتوازن بعد التأخر في النتيجة واثبتنا ان الفريق يضم لاعبين مميزين، ونجحنا في الخروج بنتيجة جيدة أمام فريق كبير مثل الزمالك ”