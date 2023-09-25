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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدافع المقاولون يوجه رسالة إعتذار لجماهير الزمالك

أحمد علاء لاعب المقاولون
أحمد علاء لاعب المقاولون

وجه أحمد علاء مدافع فريق المقاولون اعتذاره لجماهير نادي الزمالك بسبب طريقة إحتفاله بعد تسجيله هدف التعادل في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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وسجل علاء هدفاً قاتلاً في الدقيقة 99 ليخطف تعادلاً مثيرا لفريقه قبل أن يحتفل بإشارة نسر الأهلي أمام جماهير الزمالك.

وقال علاء في تصريحات عبر قناة “ أون تايم سبورتس” : “ اعتذر عن جماهير نادي الزمالك، ولم أقصد أي شئ بطريقة إحتفالي بعد الهدف ”.

وتابع: “ نعلم جميعاً أن الزمالك نادٍ كبير ونحن سعداء بالتعادل معه في لقاء اليوم ”.

وأضاف أحمد علاء: “ بدأنا المباراة بتحفظ دفاعي ، ولعبنا بدفاع منطقة وهو ما أثر علينا وتلقينا هدفاً تم الغاءه ثم هدف آخر ”.

وأتم: “ لعبنا بتوازن بعد التأخر في النتيجة واثبتنا ان الفريق يضم لاعبين مميزين، ونجحنا في الخروج بنتيجة جيدة أمام فريق كبير مثل الزمالك ”

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