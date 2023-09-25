خالد الجندي يحذر من تسليم الأدمغة للسوشيال ويصفها بالحمامات عمومية (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القراءة الآن أصبحت قضية مصيرية لكل شخص، لافتا إلى أنه يجب على كل شخص قراءة الكتب المعتمدة من المؤسسات فى الدولة، وعلي رأسها مجلة الأزهر الشريف.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "هات أولادك وخليهم يقروا ويتعلموا، كل صفحة بتقرأ فيها وتتعلم كأنك فى درس علم فى المسجد".

حمامات

واستكمل: "بلاش تعطوا دماغكم إلى السوشيال ميديا، دى حمامات عمومية كل من دب وهب بيقول اللى عاوزه فيها، وأصحبت فيها فتاوى ضالة كثيرة".