خالد الجندي يدعو للرئيس السيسي في مسجد الحسين.. اللهم احفظه ببركة النبي (شاهد)

دعا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، لمصر ولشعبها والرئيس السيسي والجيش والشرطة، قائلا: "اللهم ببركة نبيك احفظ مصرنا ورئيسنا وشعبنا وجيشنا، وشرطتنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام".

وتابع ، خلال فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الدعوي بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بمحافظة القاهرة، بعنوان: "عالمية الرسالة المحمدية": "إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسل من الله لعدة وظائف وهى شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، كل هذه الوظائف إنما إذا أردت أن تصف النبي فصفه كما شئت، إنما إذا أردت أن تعرف الصفة التى رشحه له الله، هى الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

وحاضر في اللقاء، الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وقدم له الدكتور أحمد القاضي المذيع بإذاعة القرآن الكريم، وكان فيه القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد الجزار مبتهلًا، وبحضور الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، و الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، والدكتور منتصف محمود مدير الإدارات الفرعية، والشيخ أحمد قاعود مدير إدارة وسط القاهرة، والشيخ أبو بكر أحمد مدير إدارة أوقاف غرب القاهرة، وجمع غفير من رواد المسجد.