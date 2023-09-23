خالد الجندي: ميلاد النبي خير أيام الأرض بعد يوم عرفة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن يوم ميلاد النبي هو خير أيام الأرض بعد يوم عرفة، قائلا: "بدأ العد التنازلي لخير أيام الأرض بعد يوم عرفة، وهو اليوم الذي ولد فيه الحبيب المصطفى ورزقنا فيه الرحمة والفضل والكرم وعطاءه لنا أعظم نعمة".

وأوضح، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "'dmc"، اليوم السبت، أن وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نعمة وعلينا شكر الله على نعمة وجود النبي، مضيفًا: "كما نشكر الله على نعمة الصحة والأولاد ونعمة الحياة والمال قليل هو اللي بشوفهم يشكروا ربنا على نعمة النبي في حياتنا".





وتابع: "إرسال الله لنا الرسول نعمة وده يترتب عليه حاجات تانية شكر النعمة بالبذل ووزعوا على الناس نعمة النبي بأننا نشيع بين الناس أخلاق النبي وطباعه وأحواله وتربية الأبناء على حب النبي"، مؤكدا أن النبي محمد هو الحياة.

وأعلن حسن شحاتة، وزير العمل، أن الخميس المقبل الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3491 لسنة 2023 والمتضمن أن يكون الخميس إجازة رسمية مدفوعة الاجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بدلاً من التاريخ الميلادى الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرياً طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وفى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.