بعد أنباء رحيله عن بيراميدز..حلاوة المولد سر هروب باتشيكو المتكرر مع الأندية

يحل موسم المولد النبوي وتأتي معه حلاوة المولد التي تطرق علينا رحيل أو هروب البرتغالي جايمي باتشيكو باب الرحيل من الأندية التي يتولى تدريبها الفنية.

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باتشيكو يهرب في ولايته الأولى من الزمالك

رحل البرتغالي جايمي باتشيكو عن القلعة البيضاء في ولايته الأولى بعد الإغراءات المالية التي قدمه له من قبل مسؤولي نادي الشباب السعودي لتولي تدريب الليوث في تلك المرحلة في الدوري السعودي في عام 2015.

وصرح مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق حينها بعد رحيل البرتغالي باتشيكو أنا ما مشيتش باتشيكو، هو هرب، خد علبة “حلاوة المولد” وطلب 15 يوما عشان مراته العيانة وهرب بالليل".

أصابت لعنة الزمالك المدرب الراحل عن صفوف الزمالك والذى لعب 7 مباريات فى الدوري السعودي هزم فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مباراتين وحقق فوزاً وحيداً لتتخذ إدارة نادي الشباب السعودي قراراً بإقالته وإلغاء التعاقد معه.

وكلفت إدارة الشباب السعودي المدير الفنى المصري عادل عبدالرحمن بتولى المسئولية بعد قرار إقالة باتشيكو"..

باتشيكو يرحل عن صفوف بيراميدز

باتشيكو مدرب بيراميدز

نشرت عدة تقارير صحفية عن نية البرتغالي جايمي باتشيكو الرحيل عن تدريب بيراميدزعقب مباراة البنك الأهلي بعد تلقيه عرضا من نادي أولمبيك مارسيليا لتولي مهام تدريب الفريق الفرنسي.

مع قرب المولد النبوي الشريف، ومناسبة "حلاوة المولد" لهذا العام فهل يغادر جايمي باتشيكو عن صفوف بيراميدز كما قرر ذلك الأمر مع نادي الزمالك في ولايته الأولى؟