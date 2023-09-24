الشحات يضيف ثاني أهداف الأهلي في شباك سانت جورج

تقدم الأهلي بالهدف الثاني أمام سانت جورج لتصبح النتيجة 2-0 خلال المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في لقاء الذهاب بدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

أحرز حسين الشحات الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 58 بعد تمريرة طولية من محمود كهربا إلى “الشحات" الذي يسددها ببراعة في شباك سانت جورج.



وكان حسين الشحات أحرز الهدف الأول في الدقيقة 29 بعد مراوغة رائعة للاعب سانت جورج، قبل أن يسددها على يسار حارس الفريق الاثيوبي وتسكن الشباك.



تشكيل الأهلي ضد سانت جورج:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

في خط الهجوم: محمود كهربا.

تشكيل سانت جورج:

في حراسة المرمى: باهرو ريجاسا

الدفاع: رمضان محمد - إدوين فريمبونج - أمانويل مينجيشا - هانوك جيربا

الوسط: داويت أليمو - ناتانلي زيليكي - كوامي فريمبونج

الهجوم: أمانويل إندايل - أبيل تالاهون - تيجانو دامي

