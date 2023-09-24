تقارير فرنسية تؤكد انتقال باتشيكو إلى مارسيليا

كشفت تقارير صحفية فرنسية ، اليوم الأحد ، عن مستقبل الإدارة الفنية لفريق مارسيليا خلال الفترة المقبلة ، خاصة بعد خوض مواجهة باريس سان جيرمان المقرر إقامتها مساء اليوم لحساب الجولة السادسة من منافسات الدوري .



وقال موقع LE 10 SPORT الفرنسي ، أن مدرب مارسيليا القادم ، سيأتي من مصر عقب مواجهة سان جيرمان اليوم ، أنه جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز.

وواصلت ، باتشيكو المدرب البرتغالي لديه سيرة ذاتية جيدة ، وأبدى مرونة جادة في الانتقال ، الأمور حُسمت ومارسيليا ينتظر وصول المدرب.

ومن المقرر أن يبدأ كلاسيكو الدوري الفرنسي في العاشرة إلا ربع "9:45" توقيت القاهرة، في المباراة التي يستضيفها ملعب "حديقة الاَمراء" معقل الفريق الباريسي.

القنوات الناقلة

وتُنقل المواجهة المرتقبة على قناة beIN Sports HD 1، وتعد شبكة "بين سبورتس" أحد الشبكات التي حصلت على حقوق الدوري الفرنسي خلال السنوات الماضية.

ترتيب الدوري الفرنسي

يحتل بريست صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة، بينما يأتي فريق نيس في وصافة المسابقة بـ 12 نقطة، وموناكو ثالث الترتيب بـ 11 نقطة، ويحل فريق مارسيليا في المركز الرابع بـ 9 نقاط، وباريس سان جيرمان يأتي بـ 8 نقاط.