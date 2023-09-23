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السبت 23 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصومال: ارتفاع عدد قتلى انفجار شاحنة مفخخة إلى 30 شخصًا

انفجار بالصومال
انفجار بالصومال

ارتفع عدد قتلى انفجار شاحنة مفخخة عند نقطة تفتيش في مدينة بيلينوين بالصومال، إلى ما لا يقل عن 30 شخصًا، فيما أُصيب العشرات.

 

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وأفادت شبكة GAROWE ONLINE عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، نقلا عن وزارة الدفاع الصومالية، بأن الانفجار أسفر عن مقتل أكثر من 30 مسلحا، بينهم قادة كبار قتلوا في هجوم للجيش استهدف مراكز تجمع حركة الشباب في منطقة شابيلو.

وجاء في البيان: "قتل حوالي 30 شخصا وأصيب العشرات نتيجة تفجير انتحاري لشاحنة مليئة بالمتفجرات عند نقطة تفتيش هورسد في مدينة بيلينوين، ما يعد الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في الصومال منذ العام الماضي".

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، تعرض المباني في منطقة الانفجار لأضرار كبيرة.

 

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