مصرع 10 أشخاص بانفجار شاحنة مفخخة وسط الصومال

لقى 10 أشخاص على الأقل مصرعهم بعد انفجار شاحنة ملغومة عند نقطة تفتيش بوسط الصومال، حسب ما أفاد شرطي لرويترز، اليوم السبت.

وأضاف الشرطي أنه «حتى الآن رأيت 10 قتلى بينهم جنود ومدنيون وأكثر من 10 جرحى في بلدة بلدوين لكن من المؤكد أن عدد القتلى سيرتفع».

وكان الصومال قد طلب، أمس الجمعة، من الأمم المتحدة تأجيل سحب 3000 جندي من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي لمدة 3 أشهر، لإتاحة الوقت لقواته لإعادة تنظيم صفوفها بعد أن أجبرها هجوم الإرهابيين على الانسحاب من بلدات عدة كانت قد فرضت سيطرتها عليها مؤخرا.

وتولت بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال «أتميس»، المشكّلة بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المهمة من بعثة أخرى للاتحاد الأفريقي في أبريل من العام الماضي.

وفي 30 يونيو، أنهت «أتميس» المرحلة الأولى بسحب ألفي جندي، وكان من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية لسحب القوات بحلول 30 سبتمبر لخفض عدد أفرادها العسكريين إلى 14626 جنديا.

وفي رسالة بتاريخ 19 سبتمبر إلى مجلس الأمن اطلعت عليها رويترز، قال مستشار الأمن القومي، حسين شيخ علي، إن الحملة التي تشنها الحكومة منذ عام لتحرير المناطق من حركة الشباب المتشددة في مناطق بوسط البلاد تعرضت لعدة انتكاسات كبيرة في الأسابيع الماضية.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: