المهندسات يكسرن الحواجز وسط طفرة البناء في الصومال

في العاصمة الصومالية المزدهرة، تواجه مهندسة البناء فادوما محمد علي صعوبة في العمل، حيث تشرف على العمال الذكور الذين يبلغ عمرها ضعف عمرها، بينما تتحدى الصور النمطية في هذا البلد المسلم المحافظ الواقع في القرن الأفريقي.

لقد كان عليها أن تواجه وصمة عار اجتماعية ومعارضة من عائلتها ومضايقات في العمل، لكنها تصر على أنها لم تشك أبدًا في اختيارها لمهنتها.

ويقول الشاب البالغ من العمر 22 عاما،"لطالما أحببت المباني والهياكل مثل المساجد".

وعندما سجلت نفسها لدراسة الهندسة المدنية، حيث كانت الفتاة الوحيدة في فصلها - لم يتفهم أصدقاؤها وعائلتها ذلك.

"قالوا: كيف يمكن للفتاة أن تضيع الوقت في دراسة الهندسة المدنية؟ إنها وظيفة الرجل"، تقول فادومة محمد علي.

وحتى عندما تخرجت ووجدت عملاً في مقديشو، استمرت الانتقادات: "لقد سألوني: هل أنت مجنونة؟

فرص

وفي الصومال، حيث تشكل النساء أقل من ثلث السكان العاملين، وفقا للبنك الدولي، لا يوافق العديد من الآباء على عمل بناتهم مع الرجال.

وتقول فتحي محمد عبدي، 23 عاماً، التي تعمل مهندسة في مقديشو منذ ثلاث سنوات، إنها تحظى بدعم والديها، اللذين "سعيدا للغاية" لأنها أصبحت أول امرأة في عائلتها تقوم بهذه الوظيفة: "لا أحد لم أجربه قط".

وتروي قائلة: "لقد بدأوا يشجعونني أثناء دراستي ويستمرون في ذلك الآن وأنا أعمل".

وفي الجامعة، كانت واحدة من امرأتين فقط تدرسان الهندسة المدنية. اختيارها أتى بثماره.

ويزدهر قطاع البناء في العاصمة الصومالية، حيث تحسن الوضع الأمني ​​إلى حد ما بفضل الهجوم العسكري الذي شنته الحكومة قبل عام ضد حركة الشباب الإسلامية المتطرفة في وسط البلاد.

ويؤكد فتحي محمد عبدي، “بفضل الاستثمار المتزايد في قطاع البناء، هناك العديد من فرص العمل”.

ويؤكد لنا حسن محمد جمالي، نائب رئيس البلدية المسؤول عن الشؤون العامة في مقديشو، أن السلطات تريد رؤية المزيد من النساء في سوق العمل: "باعتبارنا إدارة إقليمية، فإننا نشجع المهندسات. وتقوم إدارة تخطيط المدن (بتوظيف) مهندسات ومهندسات لدينا نائب المدير".

عدم المساواة في الأجور

لكن المهندسات اللاتي قابلتهن قلن إنهن يواجهن بانتظام التمييز الجنسي في العمل.

تقول إحداهن، إفتين محمد، 26 عاماً: "إن الخطاب والآراء السيئة التي يحملها الناس عنا كمهندسة هي أكثر ما يخيب أملي. فالرجال يستمرون في إخبارنا أن هذه الوظيفة ليست للنساء".

وتضيف: "العاملات متمردات عندما تشرف عليهن مهندسات، ويعتقدن أننا ضعفاء مقارنة بالرجال".

وتشير أيضاً إلى أن الرواتب ليست متساوية: "تتقاضى النساء أجوراً أقل من الرجال في معظم الحالات، وخاصة في الشركات الخاصة".

ويقول أبو بكر حسين إبراهيم، وهو عامل بناء يعمل لدى فتحي محمد عبدي ومهندسات أخريات، إنه يقدر العمل مع النساء، لكنه يشعر أن هذا ليس هو الحال بالنسبة للعديد من زملائه.

"يرى عمال البناء أنه من غير المعقول أن تكون هناك مهندسة تشرف على عملهم. إنهم يقضون الكثير من الوقت في الحديث عن ذلك ويتساءلون باستمرار لماذا تم اختيار امرأة وليس رجلا"، تشرح السيدة البالغة من العمر 42 عاما. -قديم -قديم.

لكن عليهم أن يعتادوا على رؤية النساء يؤدين عملهن، كما تحذر فادومة محمد علي.

تقول: "لقد شاركت مؤخرًا في دورة تدريبية، ولدهشتي الكبيرة، كان هناك أكثر من 100 فتاة. لقد كان الأمر نادرًا. أما الآن فقد تغيرت الأمور.