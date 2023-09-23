براءة مرتضى منصور من تهمة إزعاج محمود الخطيب

أصدرت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت حكما ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على خلفية اتهامه بإزعاج محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في القضية التي تحمل رقم 1443 لسنة 2023.

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ويواجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في هذه الدعوى تهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأحالت النيابة العامة مرتضى منصور إلى المحكمة الجنائية، عقب تقدم المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بشكوى ضده إلى النائب العام اتهمه فيها بسب وقذف محمود الخطيب.