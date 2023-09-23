السبت 23 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

براءة مرتضى منصور من تهمة إزعاج محمود الخطيب

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت المحكمة  الاقتصادية، اليوم السبت حكما ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على خلفية اتهامه بإزعاج محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في القضية التي تحمل رقم 1443 لسنة 2023.

اقرأ أيضاً: 

البناني يكشف المسئول عن إزالة صور مرتضى منصور وحقيقة تبرع رجال الأعمال (فيديو)

txt

البناني يكشف المسئول عن إزالة صور مرتضى منصور وحقيقة تبرع رجال الأعمال (فيديو)

txt

جويلي في ميت عقبة: "انتخابات الزمالك ولعت وقائمة مرتضى منصور تشعل المنافسة"


 

ويواجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في هذه الدعوى تهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأحالت النيابة العامة مرتضى منصور إلى المحكمة الجنائية، عقب تقدم المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بشكوى ضده إلى النائب العام اتهمه فيها بسب وقذف محمود الخطيب.

مواد متعلقة

حبس لصوص المصوغات الذهبية في الساحل

غدًا.. الحكم على مرتضى منصور في سب وقذف محمود الخطيب

إحالة المتهمين ببيع ابنهم على الفيسبوك للجنايات

تشريح جثمان شاب دهسته عربة في التجمع الخامس

الكسب يكشف ثروة مدير شركة بترول شهيرة وزوجته وأبنائه

هتك عرض أبناء زوجته.. المشدد 10 سنوات لموظف سياحة

إلزام عصابة تهريب المهاجرين بنفقات إعادة الضحايا لمصر

حبس عامل سنة مع الإيقاف لاتهامه بإقامة علاقة بقاصر والإنجاب منه
الجريدة الورقية