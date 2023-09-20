جويلي في ميت عقبة: "انتخابات الزمالك ولعت وقائمة مرتضى منصور تشعل المنافسة"

يكشف الناقد الرياضى مصطفى جويلى حقيقه الصراع فى انتخابات نادى الزمالك التى تجرى يوم 20 أكتوبر المقبل والصراع المحتدم بين حسين لبيب وقائمته والكابتن فاروق جعفر والذى بدا جولاته الانتخابيه داخل النادى بينما اكتفى لبيب بالبيانات أثناء تواجده فى رحله بالولايات المتحدة الأمريكية كما يكشف دور المستشار أحمد جلال إبراهيم ومحاولات جميع المرشحين لكسب وده باعتباره أحد الشخصيات التى تحظى بشعبية كبيرة داخل النادى رغم عدم خوضه الانتخابات.

ويكشف جويلى فى تساؤل يطرحه هل المستشار مرتضى منصور له دور فى الانتخابات رغم عدم خوضه لها منذ ثلاثين عامًا ومن هم المرشحين الذين يمكن أن يحظوا بتأييده فى الانتخابات.

كما يتحدث أيضًا عن فريق الكرة والمواجهة الصعبة أمام بيراميدز غدًا باستاد الدفاع الجوي فى الجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز خصوصًا أن الفريق يواجه موقفًا صعبًا بعد الخسارة بهدفين نظيفين من ارتا سولار الجيبوتي فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الذى أقيم باستاد عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام السبت الماضى ويلتقى فى العودة يوم 29 سبتمبر.

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