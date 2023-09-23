البناني يكشف المسئول عن إزالة صور مرتضى منصور وحقيقة تبرع رجال الأعمال (فيديو)

كِشف عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك، المسئول عن إزالة صور المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق خلال الفترة الماضية.

وأضاف عماد البناني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الجمعة، أن مرتضى منصور رمز من رموز نادي الزمالك، وبعض المرشحين يريدون عمل لافتات لهم على جدران النادي مكان صور الرئيس السابق

وتابع عماد البناني، أن اللجنة الثلاثية اتخذت قرارا بإزالة الصور، ووضع صور النادي وشعاره، مستدركا أن مرتضى منصور رمز من رموز النادي وله كل التقدير، ولكن فكرة عودة صوره مرة أخرى متروكة لرئيس النادي الذي سيتم انتخابه مستقبلا.

وأكد عماد البناني،أنه لم يتم تقديم أى تبرعات لنادي الزمالك من قبل رجال الأعمال كما يتردد خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن هناك دين على نادي الزمالك.

أخبار تبرع رجال أعمال لحل أزمات الزمالك غير دقيقة

وتابع المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن الأخبار المتداولة عن تبرع رجال أعمال لحل أزمات نادي الزمالك ومستحقات اللاعبين غير دقيقة، مشيرا إلى أن هاني العتال تبرع بمبلغ ٢ مليون جنية لصالح فريق كرة اليد.