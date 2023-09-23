الأرصاد: أطول موجة حارة كانت في شهر يوليو (شاهد)

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الصيف الأخير شهد أطول موجه حارة خلال شهر يوليو الماضي؛ نتيجة التغيرات المناخية والتي ينتج عنها عنف في الطقس وظواهر جوية حادة.

وتابع "شاهين" خلال استضافته ببرنامج "ًصباحك مصري"، المذاع عبر فضائية " mbc مصر"، اليوم السبت، أن هذا الارتفاع كان سببه القبة الحرارية التي أثرت على مصر وبعض الدول المجاورة وكان هناك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي استمر اكثر من 15 يوم وكان يعمل على حبس الرطوبة لطبقات قريبة جدًا من سطح الأرض مما تسبب في زيادة نسب الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة التي وصلت لـ 37-38 درجة على القاهرة، ولكن نسب الرطوبة تجاوزت 95%.

وأشار إلى أن منخفض الهند الموسمي هو السبب الرئيسي في وجود ارتفاع نسب الرطوبة.

وشدد شاهين على أن المنطقة العربية بأكملها كانت تعاني لكون منخفض الهند كان قوي جدًا وارتفعت فيه درجة الحرارة في الجزيرة العربية بشكل كبير في العراق والكويت وتجاوزت 45-47 درجة مئوية.