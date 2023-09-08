آخر أيام الصيف.. زحام على شواطئ الإسماعيلية وفايد

شهدت شواطيء مدن الإسماعيليه و فايد وأبو سلطان وفنارة بمحافظة الإسماعيلية صباح اليوم الجمعة إقبالا من الزائرين على قضاء العطلة الرسمية أمام شواطيء بحيرة التمساح وقناة السويس والبحيرات المرة، وتسجل درجات الحرارة بالاسماعيلية اليوم ارتفاعا في معدلاتها حيث سجلت 38 درجة مئوية .

كما تشهد منطقة شواطيء الاسماعيلية تزاحم الحافلات والمركبات في محيط الأندية والشواطيء بمدينة الإسماعيلية فيما تكدست حركة المرور بمدخل طريق الشواطيء بمدينة فايد

وقال اشرف سليمان مدير إدارة السياحة بالاسماعيلية أن هناك إقبال كثيف من المواطنين منذ الساعات الاولى من الصباح الباكر للاستمتاع بمياه البحر الصافية والشواطىء الرملية

مؤكدا انه تم الاستعداد المسبق لاستقبال الزائرين من خارج المحافظة للشواطيء بالاسماعيليه وفائدة بتوابعها وتوفير كل سبل الرفاهية والاسترخاء للرواد.حيث تابعت إدارة السياحة بديوان عام المحافظة حالة الشواطئ للتأكد من تواجد المصيفين داخل الخط الآمن، وتوافر كافة الخدمات الأساسية لإرضاء المصطافين وذلك بالتنسيق والتعاون مع مدير السياحه بمدينة فايد للحفاظ على الشواطئ وتنظيفها طوال فترة تواجد الزوار بها واظهار المنظر الجمالي لها.و صيانة المرافق، ومناطق الألعاب والمسطحات الخضراء.

و انتظمت حركة المرور أمام قائدي السيارات على الطرق الصحراوية والرئيسية بنطاق المحافظة وسط تواجد خدمات الانتشار السريع للتدخل في حالة الطواري.