أمطار رعدية في عز الصيف.. حالة الطقس المتوقعة غدًا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس غدًا الأحد، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الأرصاد الجوية، ظهور سحب منخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء، فضلًا عن نشاط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلًا.

وأوضحت احتمالية سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين، تمتد خفيفة ورعدية أحيانًا على سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأكدت الأرصاد الجوية، نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتنشر "الوفد" درجات الحرارة المتوقعة غدًا على أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 33 والمحسوسة 35

السواحل الشمالية:- العظمى 31 والمحسوسة 34

جنوب سيناء:- العظمى 40 والمحسوسة 42

شمال الصعيد:- العظمى 37 والمحسوسة 39

جنوب الصعيد:- العظمى 44 والمحسوسة 45