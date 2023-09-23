السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رسميًا .. الأهلي يواجه جولدن بولز الصيني على برونزيه كأس العالم للأندية

سلة الأهلي
سلة الأهلي

يواجه الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي رسميًا نظيره فريق جولدن بولز الصيني غدًا الأحد في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية " إنتركونتننتال " والتي تستضيفها سنغافورة.

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وتلقي فريق جولدن بولز الصيني هزيمة كبيرة علي يد نظيره فريق باسكتس بون الألماني بنتيجة 111-50 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت ، ليواجه الأحمررسميًا علي برونزيه كأس العالم للأندية .

موعد مباراة الأهلي وجولدن بولز الصيني

ومن المقرر أن تقام مباراة سلة الأهلي و جولدن بولز الصيني   في تمام الساعة العاشرة صباحًا غدًا الاحد وذلك بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكان الأهلي ضمن منافسته على برونزية كأس العالم للأندية وذلك بعدما خسر فريق إجنايت الأمريكي امام فرانكا البرازيلي بنتيجة 89-98 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت .

 

قائمة سلة الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية :

 مركز1: نوريس كول، عمر عبادة

 مركز2: إيهاب أمين، مؤمن طارق خيري، أحمد مهيب

 مركز3: يوسف المعداوي، عمرو الجندي، عمرو زهران، محمد أبو النصر

 مركز4: مايكل فاكوادي، مروان سرحان

 مركز5: عمر طارق، سيف سمير، مصطفى كيجو

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