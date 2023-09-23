السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رسميا.. سلة الأهلي تنافس على برونزية كأس العالم للأندية

سلة الأهلي
سلة الأهلي

ينافس الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بشكل رسمي على برونزية كأس العالم للأندية «إنتركونتننتال» وذلك بعدما خسر فريق إجنايت الأمريكي امام فرانكا البرازيلي بنتيجة 89-98 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت وأنتهت أحداثها منذ قليل.

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وبعد هزيمة الفريق الأمريكي ضمن الأحمر احتلال المركز الثاني بالمجموعة الأولى لذا يخوض مباراة تحديد المركز الثالث والرابع مع ثانى المجموعة الثانية بالبطولة.

 

وكان الأهلي سقط أمس أمام فريق فرانكا البرازيلي بنتيجة 70-90 ، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة، التي تستضيفها سنغافورة.
 

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى تتضم كل من: فرانكا البرازيلي، إيجنايت الأمريكي ،فيما ضمت المجموعة الثانية كل من: جولدن بولز الصيني – المنامة البحريني – بون الألماني

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