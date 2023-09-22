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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيدات سلة الأهلي في مهمة صعبة أمام الطيران ببطولة منطقة القاهرة

سيدات سلة الأهلي
سيدات سلة الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة، أمام فريق الطيران، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

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من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء، على ملاعب نادي مدينة نصر، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي لتقديم عرض قوي، وتحقيق الفوز في بطولة منطقة القاهرة.
وحرص طارق خيري المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، على عقد جلسة خلال المران الأخير للفريق أمس، للحديث عن النواحي البدنية والخططية والاستعداد لمباراة اليوم بشكل قوي.

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