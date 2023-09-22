سيدات سلة الأهلي في مهمة صعبة أمام الطيران ببطولة منطقة القاهرة

يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة، أمام فريق الطيران، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

اقرأ أيضًا..



من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء، على ملاعب نادي مدينة نصر، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي لتقديم عرض قوي، وتحقيق الفوز في بطولة منطقة القاهرة.

وحرص طارق خيري المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، على عقد جلسة خلال المران الأخير للفريق أمس، للحديث عن النواحي البدنية والخططية والاستعداد لمباراة اليوم بشكل قوي.