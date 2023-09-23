السبت 23 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تعرف على شروط التسكين في المدن الجامعية

التسكين الجامعي
التسكين الجامعي

هلّ علينا العام الدراسي الجديد، ويستعد الطلاب للالتحاق بالجامعات التي اختارهم التنسيق لدخولها، وتحدد الجامعات شروط وضوابط للتسكين في المدن الجامعية.

 

وفي هذا الإطار أكدت جامعتي القاهرة وحلوان على الجاهزية الكاملة لتسكين الطلاب فى العام الجامعى الجديد 2023 /2024، إذ تم مراجعة البنية التحتية للمدن الجامعية، وكذلك العمل على إجراء الصيانة الدورية للمبانى والأماكن الترفيهية فى المدن الجامعية من شاشات العرض بالقاعات وتطوير الحدائق بالمدن، ومراجعة المطاعم المركزية لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب مع انطلاق الدراسة.

txt

منطقة الغربية الأزهرية تواصل استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد

txt

خطة لاستقبال العام الدراسي الجديد بفرع ثقافة الفيوم

ضوابط  التسكين في المدن الجامعية 

 

- أن يكون من الطلاب المنتظمين بأقسام الليسانس والبكالوريوس بكليات الجامعة.

 

- أن يكون من ساكني خارج نطاق جامعة القاهرة بـ 50 كم مربع.

 

- أن يكون غير متزوج أو لم يسبق له الزواج.

 

- أن يكون ناجحاً ومنقولاً للفرقة الأعلى بدون مواد محملة من السنوات السابقة.

 

ألا يكون قد سبق ووقعت عليه إحدى عقوبات المدن الجامعية بدءًا من الإنذار.

 

- ألا يكون قد انتهت إقامته إداريا بالعام السابق.

 

- ألا يكون عليه مستحقات مالية من السنة السابقة.

 

- ألا يزيد سن الطالب المستجد – ثانوي عام – في أول اكتوبر عن 20 عاما.

 

-  ألا يكون قد حكم عليه بأحد العقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

 

ومن المقرر أن  يبدأ العام الدارسي الجديد 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024.

 

 وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.تنتهى الدرسة فى الفصل الدراسى الأول الخميس 25 يناير 2024.

 

أما عن إجازة منتصف العام،فتبدأ من يوم السبت 27 يناير 2024، وتنتهى إجازة الفصل الدراسى الأول الخميس 8 فبراير 2024، يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.

 

وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

مواد متعلقة

مدارس الفيوم جاهزة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد 

صحة القليوبية تعلن حالة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسي الجديد

مدارس إدارة الخارجة التعليمية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد
الجريدة الورقية