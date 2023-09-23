تعرف على شروط التسكين في المدن الجامعية

هلّ علينا العام الدراسي الجديد، ويستعد الطلاب للالتحاق بالجامعات التي اختارهم التنسيق لدخولها، وتحدد الجامعات شروط وضوابط للتسكين في المدن الجامعية.

وفي هذا الإطار أكدت جامعتي القاهرة وحلوان على الجاهزية الكاملة لتسكين الطلاب فى العام الجامعى الجديد 2023 /2024، إذ تم مراجعة البنية التحتية للمدن الجامعية، وكذلك العمل على إجراء الصيانة الدورية للمبانى والأماكن الترفيهية فى المدن الجامعية من شاشات العرض بالقاعات وتطوير الحدائق بالمدن، ومراجعة المطاعم المركزية لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب مع انطلاق الدراسة.

ضوابط التسكين في المدن الجامعية

- أن يكون من الطلاب المنتظمين بأقسام الليسانس والبكالوريوس بكليات الجامعة.

- أن يكون من ساكني خارج نطاق جامعة القاهرة بـ 50 كم مربع.

- أن يكون غير متزوج أو لم يسبق له الزواج.

- أن يكون ناجحاً ومنقولاً للفرقة الأعلى بدون مواد محملة من السنوات السابقة.

ألا يكون قد سبق ووقعت عليه إحدى عقوبات المدن الجامعية بدءًا من الإنذار.

- ألا يكون قد انتهت إقامته إداريا بالعام السابق.

- ألا يكون عليه مستحقات مالية من السنة السابقة.

- ألا يزيد سن الطالب المستجد – ثانوي عام – في أول اكتوبر عن 20 عاما.

- ألا يكون قد حكم عليه بأحد العقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدارسي الجديد 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.تنتهى الدرسة فى الفصل الدراسى الأول الخميس 25 يناير 2024.

أما عن إجازة منتصف العام،فتبدأ من يوم السبت 27 يناير 2024، وتنتهى إجازة الفصل الدراسى الأول الخميس 8 فبراير 2024، يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.

وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.