خطة لاستقبال العام الدراسي الجديد بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عدد من الفعاليات الثقافية الفنية، وذلك بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة.

جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا في أجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

خلال ذلك عقدت ثقافة الطفل لقاء بعنوان "إدارة الوقت" بمركز شباب المحافظة بالاستاد الرياضي، ضمن خطة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، تحدثت خلاله علا حسان أخصائي ثقافة الطفل حول كيفية إدارة الوقت لإنجاز المهام، مشيرة إلى أن ذلك يأتي من خلال عدة مهارات أهمها التخطيط، والتنظيم، و تحديد الأهداف لتحقيق أكبر قدر منها بكفاءة.

من جانبها أشارت چيهان عبد الله مسئول ثقافة الطفل إلى ضرورة وضع جدول للاستذكار، وتحديد ساعات محددة لاستخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا يؤثر التعرض لتلك الوسائل لفترات طويلة على التركيز ووظائف المخ بالسلب.

حوار مفتوح حول بداية العام الدراسي الجديد بفرع ثقافة الفيوم

وفي سياق متصل، أعدت مكتبة اللاهون حوارا مفتوحا أدارته نادية عاشور معلم بمدرسة الفصل الواحد، أكدت خلاله ضرورة الاستفادة من أخطاء الأعوام الماضية لبدء العام الدراسي الجديد بكل حماس وثقة.

من ناحية أخرى أقامت مكتبة الشواشنة محاضرة بمركز الشباب بعنوان ''تعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال'' تحدثت خلالها كريمة حسين رائدة ريفية، حول مفهوم القيم الايجابية وأهميتها للطفل، مشيرة إلى دور الأسرة في غرس تلك القيم في نفوس الأبناء منذ الصغر كقيمة حب الوطن، المشاركة، وتحمل المسئولية وذلك لتنشئة الطفل بصورة سوية، وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، أقام قسم أطلس المأثورات الشعبية ورشة حكي بمكتبة الفيوم العامة، ناقش خلالها أسامة محمود- كبير باحثي أطلس، مجموعة من الحكايات الشعبية، لتعريف الأطفال بالتراث الشعبي، وتعزيز الهوية الثقافية لديهم.

وبمناسبة المولد النبوي الشريف أقامت مكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان ''محمد رسول الإنسانية''، قدمها الشيخ جمعة عبد الفتاح من مديرية أوقاف الفيوم.

وضمن الأنشطة المقدمة للطفل، نفذ قسم المواهب بالتعاون مع مكتبة الطفل والشباب بطامية، ورشة لتعليم أساسيات الرسم للفنان محمود سالم، هذا إلى جانب ورشة تصميم مزهرية بخامات معاد تدويرها إشراف أسماء العشري أخصائي نادي المرأة ببيت ثقافة أبشواى. بينما شهدت مكتبة حي جنوب يوما ثقافيا، تضمن فقرات فنية متنوعة للأطفال منها عرض مسرح عرائس ماريونت ومسابقة في المعلومات العامة إشراف ضياء الفولي.