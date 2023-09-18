منطقة الغربية الأزهرية تواصل استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد

عقد الشيخ عبداللطيف طلحه، مدير منطقة الغربية الأزهرية، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع موجهي وشيوخ إدارة طنطا التعليمية، بحضور مدير الإدارة الشيخ السيد فاضل، تناول استعداد المعاهد، والإجراءات التى تم اتخاذها، لمواجهة الكثافة الطلابية، وسد العجز وتنفيذ خطط الندب الصادرة، وتفعيل الأنشطة الطلابية وسجل الإذاعة المدرسية.

وكرم رئيس منطقة الغربية الأزهرية عددا من الطلاب المتميزين بمعاهد المنطقة، وهم الطالب محمد سامح الحنفي، معهد الحسين بإدارة المحلة الكبرى، لتميزه في مجال القصه القصيرة، والطالب آسر محمد صديق، معهد سعيد القدح بإدارة طنطا، لموهبته ومشاركته ببعض الأعمال الفنية بمبادرة "أنا الراقي بأخلاقي"، وذلك بحضور الدكتور السيد الشافعي، منسق المبادرة بالمنطقة.

كما أعرب فضيلته عن تقديره للطلاب لما بذلوه من جهد في التصفيات التي أجريت على مستوى المنطقة وصولًا للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، متمنيًا لهم دوام التفوق.

وفي سياق متصل، ناقش الدكتور محمد النشرتي، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، في اجتماعه مع إدارة رعاية الطلاب، وموجهى التربية الاجتماعية بالإدارات التعليمية، خطط النشاط الاجتماعي، وتنظيم ورش عمل لرفع مستوي وكفاءة الأداء للأخصائيين، ومتابعة تنفيذ الأنشطة الثقافية والدينية والفنية ومجالس الآباء، بالإضافة إلى أهم المعوقات التي تواجه عمل الاخصائى الاجتماعي وسبل حلها.