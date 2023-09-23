القبض على شخحص بالإسماعيلية تعدى على شخصين بسلاح أبيض

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عاملَى خردة- مقيمان بدائرة المركز "أحدهما متوفى والآخر مصاب بجرح قطعى").

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بالإنتقال وسؤال المصاب قرر حدوث مشادة كلامية بينهما وزوج شقيقته (عامل خردة- مقيم بذات العنوان) تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليهما بالضرب بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابتهما التى أودت بحياة أحدهما وإصابة الآخر لخلافات المصاهرة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن الأداة المستخدمة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.