أجهزة وزارة الداخلية تُواصل جهود مكافحة جرائم السرقات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل)لقيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية بأحد المحال بدائرة قسم شرطة الجمالية.

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وبمناقشتها إعترفت بسرقتها من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب " المغافلة " ، بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة وقررت بأنها كانت فى سبيلها للإبلاغ .

ضبط (3 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة سيارة نصف نقل مُحملة بكمية من الحديد الخردة من قائدها تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة قسم شرطة الشروق، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها ومبلغ مالى من متحصلات تصرفهم فى الحديد الخردة، كما تم بإرشادهم ضبط عميلين سيىء النيه قاما ببيع الحديد لهما.

ضبط(عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان "له معلومات جنائية")لقيامه بمزاولة نشاطإجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن وضبط بحوزته (4 هواتف محمول مجهولين المصدر – مبلغ مالى – مقص حديدى – سلاح أبيض "كتر" – عدد من الأقراص المخدرة – كمية من مخدر الهيروين) وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد 5 وقائع سرقة بدائرة القسم بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى والهواتف المحمولة والمبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.