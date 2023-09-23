السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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موسكو: تعليق نقل الركاب في خليج سيفاستوبول إثر هجوم أوكراني

هجوم أوكراني بالصواريخ
هجوم أوكراني بالصواريخ

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن ميخائيل رازفوزاييف، حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، قال اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية الروسية تعاملت مع هجوم صاروخي على المدينة، وأنها أسقطت عده صواريخ في منطقة سوخارنايا بالكا.

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سقوط حطام صاروخي

وأشار "رازفوزاييف"، إلى سقوط حطام صاروخي على مرفأ منطقة سوخارنايا بالكا، وأن جميع الخدمات الخاصة توجهت إلى الموقع، فيما طلب من السكان والموجودين في المنطقة التزام الهدوء، مشيرا إلى أنه تم تعليق حركة نقل الركاب في خليج سيفاستوبول.

 أسطول البحر الأسود الروسي

وفى وقت سابق من أمس الجمعة، تعرض مقر أسطول البحر الأسود الروسي لضربة صاروخية أوكرانية.

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