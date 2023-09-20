وزير الدفاع الروسي: "التعاون بين موسكو وطهران يصل لمستويات جديدة رغم العقوبات"

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو: “إن التعاون بين موسكو وطهران يصل إلى مستويات جديدة رغم العقوبات”.

نقلت وكالة أنباء (تاس) عن شويجو قوله خلال محادثاته مع نظيره الإيراني محمد رضا أشتياني، اليوم الأربعاء: “نحن عازمون على تنفيذ المجموعة الكاملة من أنشطتنا المخططة على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، لقد ثبت أن ضغط العقوبات على روسيا وإيران غير مجدٍ، في حين أن التعاون الروسي الإيراني يصل إلى مستويات عالية جديدة”.

أشار إلى أن الاستعداد "لاتخاذ المزيد من الخطوات المشتركة لتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.

أضاف شويجو: "يسعدنا أن نلاحظ أن الحوار الروسي الإيراني كان مكثفًا بشكل خاص في الآونة الأخيرة.

تابع أن هذا يرجع إلى حد كبير إلى علاقات الثقة بين قادة روسيا وإيران، مشددًّا على أن "الكثافة العالية للاجتماعات تؤكد تصميمنا المشترك على مواصلة تعزيز الشراكة الدفاعية الاستراتيجية".