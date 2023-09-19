كوريا الجنوبية تستدعي السفير الروسي لديها بشأن مناقشات موسكو مع نظيرتها الشمالية

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء السفير الروسي في سول أندريه كوليك، لتقديم شكوى على خلفية مناقشات موسكو حول صفقات أسلحة وتعاون عسكري مع كوريا الشمالية.

وقالت الخارجية الكورية الجنوبية إن النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشانج هو جين اتصل بكوليك في وقت سابق من اليوم، حيث دعا موسكو إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

جاء الاستدعاء بعد أن عقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، إلى جانب قيامه بجولة في عدد من المواقع العسكرية الرئيسية وسط مخاوف متزايدة بشأن صفقة أسلحة محتملة بين البلدين.

ودعا تشانج روسيا أيضا إلى إنهاء التحركات الرامية إلى إقامة علاقات عسكرية مع كوريا الشمالية "على الفور"، على حد قوله.

وشدد تشانج أيضا على ضرورة تصرف روسيا "بمسؤولية" باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، على حد تعبيره.

وأوضح أن أي انتهاكات لقرار مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية، وكذلك اتخاذ إجراءات من شأنها تهديد أمن كوريا الجنوبية، سيكون لها تأثير سلبي على العلاقة بين البلدين.