موعد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يلعب مانشستر يونايتد أمام بيرنلي، مساء اليوم، على ملعب تورف مور، بالجولة السادسة التى تجمعهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2023 ـ 2024.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

وتقرر اقامة مباراة بيرنلي أمام مانشستر يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، في المباراة التى تجمعهما على ملعب تورف مور ضمن منافسات الدور يالإنجليزي.





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي

وتذاع مباراة بيرنلي ونظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، بعد خوض 5 مباريات، حقق الفوز فى 2 ولقي الهزيمة في 3 أخرين، بينما يدخل بيرنلي المواجهة في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة بترتيب جدول مسابقة الدوري الإنجليزي.