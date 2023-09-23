موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يتقابل فريقا مانشستر سيتي و نوتنجهام فورست مساء اليوم، في المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب الاتحاد بمنافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.



موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ويخوض مانشستر سيتي لقاء نوتنجهام فورست اليوم، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر والسعودية ضمن منافسات البريميرليج.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوتنجهما فورست في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة مانشستر سيتي اليوم أمام نوتنجهام فورست بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بين سبورتس، الناقل الحصري للبطولة، وتبث اللقاء عبر شاشتها بي ان سبورتس اتش دي 2.