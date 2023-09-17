سجل المواجهات المباشرة بين ايفرتون وارسنال في الدوري الانجليزي

في تمام السادسة والنصف من مساء الاحد يستضيف فريق ايفرتون المتعثر منافسه فريق الارسنال احد الفرق المنافسة على لقب البريمييرليج وذلك على ملعب جوديسون بارك .

يدخل ايفرتون المباراة وهو في موقف في منتهى الصعوبة بعدما تعرض للهزيمة في ثلاث مباريات متتالية امام فولهام و استون فيلا و ولفرهامبتون و تعادل في مباراته الرابعة مع شيفيلد يونايتد بهدفين لكل فريق ليستقر في المركز الثامن عشر .

اما الارسنال الذي يدخل الموسم بطموحات الحصول على اللقب بعدما نافس في الموسم الماضي حتى قبل نهاية الدوري بجولتين فهو يدخل المباراة برصيد عشر نقاط من مبارياته الاربعة حيث لم يتعرض المدفعجية لأي هزيمة وفازوا بثلاث مباريات على نوتنجهام فوريست وعلى كريستال بالاس وعلى مانشيستر يونايتد بينما تعادل في مباراة واحدة امام فولهام .

تاريخ المواجهات المباشرة بين ايفرتون و الارسنال

بالقطع يملك الفريقين تاريخ طويل من المواجهات المباشرة فهما من اعرق اندية الدوري الأنجليزي الممتاز فقد التقيا في ٢٠٩ مباراة اجمالا فاز ايفرتون في ٦١ مباراة بينما فاز الارسنال في ١٠٥ مباراة وتعادلا في ٤٣ مباراة وسجل هجوم ايفرتون ٢٤٨ هدف فيما سجل هجوم الارسنال ٣٥٤ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت ايفرتون مع الارسنال على ملعب جوديسون بارك فقد بلغت ١٠٣ مباراة فاز ايفرتون في ٤٤ مباراة و تعادلا في ٢٧ مباراة وفاز الارسنال في ٣٢ مباراة وسجل هجوم ايفرتون ١٤٦ هدف بينما سجل هجوم الارسنال ١٣٢ هدف .

سجل اخر عشر مواجهات مباشرة بين ايفرتون والارسنال

٧ ابريل ٢٠١٩ ايفرتون - الارسنال: ١ / ٠

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ ايفرتون - الارسنال: ٠ / ٠

٢٣ فبراير ٢٠٢٠ الارسنال - ايفرتون : ٣ / ٢

١٩ ديسمبر ٢٠٢٠ ايفرتون - الارسنال: ١ / ٠

٢٣ ابريل ٢٠٢١ الارسنال - ايفرتون : ٠ / ١

٦ ديسمبر ٢٠٢١ ايفرتون - الارسنال : ٢ / ١

٢٢ مايو ٢٠٢٢ الارسنال - ايفرتون : ٥ / ١

١٧ يوليو ٢٠٢٢ الارسنال - ايفرتون : ٢ / ٠

٤ فبراير ٢٠٢٣ ايفرتون - الارسنال : ١ / ٠

١ مارس ٢٠٢٣ الارسنال - ايفرتون : ٤ / ٠

