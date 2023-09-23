تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

يتقابل فريقا مانشستر سيتي و نوتنجهام فورست مساء اليوم، في المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب الاتحاد بمنافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

التشكيل المتوقع لـ مانشستر سيتي أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

ويعتمد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، لإستغلال خطورته على مرمى الخصم وقرته التهديفية في إحراز الأهداف.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمي: إيدرسون.

في الدفاع: ووكر، أكانجي، جفارديول وآكي.

في الوسط: رودريجو، كوفاسيتش وفودين.

في الهجوم: بالمر، جريليش وهالاند.

ولم يتعرض مانشستر سيتي للخسارة أو التعادل خلال المواجهات الخمسة الماضية، حيث يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، بعدما جمعهما من 5 مباريات.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ويخوض مانشستر سيتي لقاء نوتنجهام فورست اليوم، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر والسعودية ضمن منافسات البريميرليج.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوتنجهما فورست في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة مانشستر سيتي اليوم أمام نوتنجهام فورست بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بين سبورتس، الناقل الحصري للبطولة، وتبث اللقاء عبر شاشتها بي ان سبورتس اتش دي 2.