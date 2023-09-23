السبت 23 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي ونوتنجهام.. الكفة متقاربة في تاريخ مواجهات الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ونوتنجهام
مانشستر سيتي ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي

يأمل جورديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على نظيره نوتنجهام فورست مساء اليوم، ومواصلة سلسلة اللاهزيمة بالبريميرليج، في المباراة التى تجمعهما على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

 

txt

مانشستر سيتي يستضيف نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي اليوم

txt

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست

وجمع فريق مانشستر سيتي ونظيره نوتنجهام فورست 13 مباراة، حقق نوتنجهام الانتصار في 4 مواجهات، ولقي الهزيمة في 3 أخرين، وحسم التعادل بينهما في 6 مباريات بالبريميرليج.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمي: إيدرسون. 

في خط الدفاع: ووكر، أكانجي، جفارديول وآكي. 

في خط الوسط: رودريجو، كوفاسيتش وفودين. 

في الهجوم: بالمر، جريليش وهالاند.

ويقام لقاء مانشستر سيتي ونوتنجهام مساء اليوم، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسعودية، فيما يذاع عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

 

الجريدة الورقية