مانشستر سيتي ونوتنجهام.. الكفة متقاربة في تاريخ مواجهات الدوري الإنجليزي

يأمل جورديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على نظيره نوتنجهام فورست مساء اليوم، ومواصلة سلسلة اللاهزيمة بالبريميرليج، في المباراة التى تجمعهما على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست

وجمع فريق مانشستر سيتي ونظيره نوتنجهام فورست 13 مباراة، حقق نوتنجهام الانتصار في 4 مواجهات، ولقي الهزيمة في 3 أخرين، وحسم التعادل بينهما في 6 مباريات بالبريميرليج.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمي: إيدرسون.

في خط الدفاع: ووكر، أكانجي، جفارديول وآكي.

في خط الوسط: رودريجو، كوفاسيتش وفودين.

في الهجوم: بالمر، جريليش وهالاند.

ويقام لقاء مانشستر سيتي ونوتنجهام مساء اليوم، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسعودية، فيما يذاع عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.