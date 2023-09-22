الأهلي يقلص الفارق أمام النصر بالهدف الأول في الكلاسيكو السعودي

نجح فريق الأهلي في تقليص الفارق أمام فريق النصر بعد تسجيله الهدف الأول في المباراة الجارية الآن على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة 7 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

جاء الهدف في الدقيقة 30 عن طريق اللاعب فرانك كيسيه من تسديدة قوية، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح النصر.

تقدَّم النصر بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول بأقدام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسديدة صاروخية أرضية فشل الحارس إدوارد ميندي في التصدي لها.

جاء الهدف الثاني للعالمي في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول برأسية رائعة ومتقنة من النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا.

بدأ النصر المباراة بتشكيل مكونًا من:

حارس المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: أليكس تيليس - ايمريك لابورت - علي لاجامي - سلطان الغنام

الوسط: أوتافيو مونتيرو - عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش

الهجوم: آندرسون تاليسكا - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

بينما بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: أدوارد ميندي

الدفاع: علي مجرشي - روجو إيبانيز - ميريح ديميرال - بسام الحريجي

الوسط: فرانك كيسيه - محمد المجحد - غابري فيغا

الهجوم: رياض محرز - سانت ماكسيميان - روبيرتو فيرمينو

يخوض فريق النصر المباراة محتلًّا المركز السادس برصيد 12 نقطة، حصدها من 6 جولات، حيث فاز في 4 مباريات وخسر لقاءين، ولم يتعادل في أي مواجهة بالدوري حتى الآن.

بينما يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، حيث حقق الفوز في 5 مواجهات وخسر مباراة وحيدة بالدوري حتى الآن.