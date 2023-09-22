النصر يتقدم على الأهلي بهدف مبكر ويشعل الكلاسيكو السعودي

تقدم النصر على الأهلي بهدف مبكر في مباراة الكلاسيكو الجارية الآن على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة 7 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

جاء الهدف بأقدام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسديدة صاروخية أرضية في الدقيقة الرابعة فشل الحارس إدوارد ميندي في التصدي لها.

بدأ النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: أليكس تيليس - ايمريك لابورت - علي لاجامي - سلطان الغنام

الوسط: أوتافيو مونتيرو - عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش

الهجوم: آندرسون تاليسكا - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

بينما بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: أدوارد ميندي

الدفاع: علي مجرشي - روجو إيبانيز - ميريح ديميرال - بسام الحريجي

الوسط: فرانك كيسيه - محمد المجحد - غابري فيغا

الهجوم: رياض محرز - سانت ماكسيميان - روبيرتو فيرمينو

يخوض فريق النصر المباراة محتلا المركز السادس برصيد 12 نقطة، حصدها من 6 جولات، حيث فاز في 4 مباريات وخسر لقاءين، ولم يتعادل في أي مواجهة بالدوري حتى الآن.

بينما يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، حيث حقق الفوز في 5 مواجهات وخسر مباراة وحيدة بالدوري حتى الآن.