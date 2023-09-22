الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر يعزز تقدمه على الأهلي بالهدف الثاني عن طريق تاليسكا

تاليسيكا لاعب النصر
تاليسيكا لاعب النصر

عزز فريق النصر تقدمه على الأهلي بالهدف الثاني في مباراة الكلاسيكو السعودي الجارية الآن على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة 7 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

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النصر يتقدم على الأهلي بهدف مبكر ويشعل الكلاسيكو السعودي

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كورة لايف | بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي yalla shoot يلا شوت الجديد

جاء الهدف في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول برأسية رائعة ومتقنة من النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا.

وكان العالمي قد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول بأقدام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسديدة صاروخية أرضية فشل الحارس إدوارد ميندي في التصدي لها.

بدأ النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: أليكس تيليس - ايمريك لابورت - علي لاجامي - سلطان الغنام

الوسط: أوتافيو مونتيرو - عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش

الهجوم: آندرسون تاليسكا - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

بينما بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: أدوارد ميندي       

الدفاع: علي مجرشي - روجو إيبانيز - ميريح ديميرال - بسام الحريجي

الوسط: فرانك كيسيه - محمد المجحد - غابري فيغا

الهجوم: رياض محرز - سانت ماكسيميان - روبيرتو فيرمينو

يخوض فريق النصر المباراة محتلا المركز السادس برصيد 12 نقطة، حصدها من 6 جولات، حيث فاز في 4 مباريات وخسر لقاءين، ولم يتعادل في أي مواجهة بالدوري حتى الآن.

بينما يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، حيث حقق الفوز في 5 مواجهات وخسر مباراة وحيدة بالدوري حتى الآن.

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