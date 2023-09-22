تشكيل النصر أمام الأهلي في الكلاسيكو السعودي.. رونالدو يقود الهجوم

أعلن المدير الفني لويس كاسترو تشكيل النصر الأساسي لمواجهة الأهلي في المباراة التي ستجمع بينهما في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الأول بارك لحساب الجولة 7 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وجاء تشكيل النصر لمواجهة الأهلي كالأتي :

حارس المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: أليكس تيليس - ايمريك لابورت - علي لاجامي - سلطان الغنام

الوسط: أوتافيو مونتيرو - عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش

الهجوم: آندرسون تاليسكا - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو ..

يخوض فريق النصر المباراة محتلا المركز السادس برصيد 12 نقطة، حصدها من 6 جولات، حيث فاز في 4 مباريات وخسر لقاءين، ولم يتعادل في أي مواجهة بالدوري حتى الآن.

بينما يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، حيث حقق الفوز في 5 مواجهات وخسر مباراة وحيدة بالدوري حتى الآن.