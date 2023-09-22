بث مباشر الآن مشاهدة مباراة النصر والأهلي السعودي في الدوري السعودي.. يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة النصر والأهلي السعودي في الدوري السعودي.. يلا شوت، تشهد ملاعب العالم اليوم الجمعة 22-9-2023 على عدد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة النصر والأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين، ضمن منافسات الجولة السابعة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية السادسة بتوقيت غرينيتش، ويحتل النصر المركز السادس في الدوري برصيد 12 نقطة، متخلفا بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الثالث.

وبعد عثرة البداية، انطلق النصر بقوة بتحقيقه ستة انتصارات متتالية، أربعة منها في الدوري واثنان في دوري أبطال آسيا، ويتطلع الجمعة لفوز جديد يتقدم من خلاله في الترتيب، خصوصا وأنه يدخل المباراة بصفوف مكتملة للمرة الأولى هذا الموسم بعد تعافي جميع المصابين.

لا مفر أمام يايسله للخروج من أي نتيجة سلبية قد يُحققها في الكلاسيكو بحجج أو أعذار كما يفعل غيره، خاصة في ظل تنفيذ كل أحلامه ورغباته الفنية من جانب الإدارة.

ماتياس طلب علنًا خلال مؤتمر صحفي سابق، بضرورة التعاقد مع لاعب وسط بجوار الإيفواري فرانك كيسييه، ومُدافع آخر يلعب بجوار البرازيلي روجير إيبانيز، وتم تنفيذ طلبه بالتعاقد مع الإسباني جابري فيجا والتركي ميريح ديميرال.

المدرب الألماني يتولى مسؤولية تدريب الأهلي منذ مدة ليست بقصيرة، وهي الكافية لكي يعرف كل خبايا الفريق وإمكانيات كل اللاعبين، وكيفية الحصول على أفضل ما لديهم.

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والأهلي السعودي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة النصر والأهلي السعودي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ولا يوجد ضغط مباريات على الأهلي، عكس النصر الذي وصل للتو من إيران بعد لعب مباراة صعبة أمام بيرسبوليس يوم الثلاثاء الماضي، حيث آخر مباراة للراقي كانت يوم السبت الماضي.

موعد مباراة النصر والاهلي

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر – الأهلي الجمعة 22 سبتمبر 2023،

21:00 السعودية ومصر SSC الأول بارك

الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

الساعة 10:00 مساء بتوقيت أبو ظبي.

الساعة 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

معلقين المباراة

فارس عوض عبر القناة الصوتية الأولى.

مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الثانية.

تردد قناة SSC Hd1 الناقلة لمباراة النصر والأهلي

تردد القناة: 12562.

القمر الصناعي للقناة: النايل سات Nilesat.

إستقطاب القناة: عمودي (V).

ترميز القناة: 27500.

تصحيح الخطأ للقناة: 2/3.

بدر سات

تردد القناة: 12418.

القمر الصناعي للقناة: بدر سات.

ترميز القناة: 27500.

إستقطاب القناة: أفقي.

تصحيح الخطأ للقناة: 2/3.

عرب سات ArabSat