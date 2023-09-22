مشاهدة مباراة النصر والاهلي بث مباشر في الدوري السعودي اليوم.. يلا شوت

مشاهدة مباراة النصر والاهلي بث مباشر في الدوري السعودي اليوم.. يلا شوت، اليوم الجمعة الموافق 22 من شهر سبتمبر الجاري 2023، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدروي السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام على أرضية ستاد «الأول بارك» معقل الفريق العالمي.

قبل الكلاسيكو، يحتل أهلي جدة المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز السادس برصيد 12 نقطة.

وأما عن المشكلة الهجومية تحدثنا فيها باستفاضة عن الأسباب التي جعلت البرازيلي روبرتو فيرمينو، يظهر بالشكل الباهت ويبتعد عن هز شباك الخصوم، بالإضافة إلى الحل المتاح أمام يايسله.

كل تلك العيوب والمشاكل الفنية لن يكون مسموحًا بها في الكلاسيكو أمام النصر الذي يمتلك قوة هجومية ضاربة، لن يرحمك وقد تخسر بنتيجة كارثية وكبيرة.

يايسله أمام اختبار حقيقي لإثبات أنه مدرب يمتلك القدرة على حل تلك الأزمات الفنية، فهل يتمكن من الخروج من تلك المباراة بسلام، أم ستكون مسمار أول في نعش يايسله؟

ويدخل فريق النصر مباراة اليوم متسلحًا بخبرات الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الكروي، هداف مسابقة الدوري السعودي في الوقت الحالي.

وينتظر ملايين المتابعين في الوطن العربي قمة العالمي والراقي بالجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر إقامتها مساء الجمعة، على ملعب الأول بارك.

مباراة النصر والأهلي تزين مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين «روشن»، وهي واحدة من المواجهات المنتظرة والتي ستجمع كريستيانو رونالدو وساديو ماني ثنائي العالمي بكل من روبيرتو فيرمينو ورياض محرز من جانب الراقي.

وتعرض نادي النصر لخسارة في بداية مشواره ببطولة الدوري السعودي هذا الموسم أمام كل من الاتفاق والتعاون، لكنه سرعان ما استعاد توازنه ليحقق 4 انتصارات متتالية.

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وتمكن زملاء كريستيانو رونالدو من تحقيق الفوز على الفتح بخماسية نظيفة، وعلى الشباب برباعية، وعلى الحزم بخمسة أهداف مقابل هدف، وعلى الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة النصر والأهلي السعودي

تنطلق مباراة النصر والأهلي السعودي اليوم الجمعة الذي يوافق 22 من شهر سبتمبر 2023 في لقاء القمة وذلك على ملعب جامعة الملك سعود “الأول بارك” وذلك في تمام الساعة 9:00 PM بتوقيت السعودية، وفيما يلي نعرض توقيتها باقي الدول العربية:

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:00 PM بتوقيت السعودية، ومصر، والكويت وقطر.

وفي تمام الساعة 10:00 PM بتوقيت الإمارات وعمان.

وفي تمام الساعة 7:00 PM بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي السعودي

تذاع مباراة الأهلي السعودي والنصر اليوم عبر قناة SSC1 HD المشفرة، كما تبث قناة SSC1 SD المجانية اللقاء بشكل مباشر وحصري فقط داخل المملكة العربية السعودية.

وأعلنت شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية عن اختيار المعلق المصري الشهير مدحت شلبي على القناة الصوتية الثانية، بينما يتولى عوض التعليق على القناة الصوتية الأولى.

تشكيل النصر و أهلي جدة المتوقع

يتوقع أن يبدأ النصر بالتشكيلة التالية:

نواف العقيدي في حراسة المرمى.

وفي الدفاع: إيميريك لابورت، سلطان الغنام، محمد آل فتيل، أليكس تيليس.

وفي الوسط: أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش، عبد الرحمن غريب، عبد الله الخيبري، ساديو ماني.

وفي الهجوم: كريستيانو رونالدو.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي السعودي بالتشكيل الرسمي والتشكيلة المتوقعة التالية: