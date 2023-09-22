"الري": ٥ دورات تدريبية بالمركز الإفريقي للمياة والتكيف المناخي

يعد " مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية " أحد المراكز المتميزة فى تطبيق كل معايير الجودة العالمية، ويمتلك المركز إمكانيات تدريبية ويتم تدريب حوالى (٦٠٠٠) متدرب مصرى و (٢٠٠) من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً.

أوضح الدكتور هاني سويلم ، وزير الموارد المائية والرى: أنه تم بدء الأنشطة التدريبية بالمركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى PAN AFRICAN ، حيث تم عقد ٥ دورات تدريبية بالمركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى بمشاركة ٧٠ مصرى و ٩٨ أفريقى ، و٩ برامج تدريبية فى مجال إدارة المياه لمتدربين من وزارات الرى والبيئة والزراعة والإسكان والكهرباء.

مشيراً إلى أن مشروع "المعرفة المائية" يهدف لبناء القدرات الفنية للعاملين بقطاع المياه فى مصر والدول الإفريقية.