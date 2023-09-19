بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري.. يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري.. يلا شوت، كشف المران الأخير للمارد الأحمر، عن ملامح التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراته أمام فريق المصري البورسعيدي، التي تقام في السابعة مساء اليوم، ، في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة الدوري الممتاز في نسخته الـ65، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

تستأنف اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري لموسم 2023-2024 بمباراة جماهيرية ينتظرها الجميع بين الأهلي حامل لقب المسابقة والمصري.

150 مباراة جمعت الأهلى والمصرى ( 125 بالدوري+ 23 بالكأس + لقاء بالسوبر+ لقاء بكأس الرابطة)، حقق المارد الأحمر 88 فوزاً من بينها فوز اعتبارى لانسحاب المصري من كأس الرابطة، و25 فوزاً للمصرى، فيما انتهت 37 مباراة بالتعادل.

ويفتقد الأهلي 7 لاعبين أمام المصري البورسعيدي، بسبب الإصابات والإيقافات، إذ يغيب الثلاثي حسين الشحات ومحمود كهربا بسبب الإيقاف بقرار من لجنة الانضباط، بينما يغيب صلاح محسن للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

ويغيب عن الأهلي كل من محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات وصلاح محسن وكريم وليد وعمرو السولية ومحمود متولي.

في الوقت الذي يغيب الثلاثي عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد، بسبب الإصابات المختلفة التي يعانوا منها في الفترة الماضية، علاوة على أكرم توفيق، بسبب عدم الجاهزية.

وسجل الأهلى 232 هدفاً في شباك المصري، من بينها 3 أهداف اعتبارية لانسحاب المصري، فيما سجل أبناء بورسعيد 116 هدفاً، و5/0 هو أكبر فوز للأهلى على المصري.

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وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري الممتاز

أما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري الممتاز، تنقل قنوات أون تايم سبورت ONTime Sports المحلية كافة مباريات الدوري الممتاز بشكل حصري للجماهير المصري والعربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قنواتها المجانية عبر قمر صناعي نايل سات، وسنقدم لكم فيما يلي تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الأهلي والمصري في الدوري.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي V معدل الرمز: 27500 التصحيح: 5\6 التشفير: مفتوحة

تشكيل الأهلي أمام المصري

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري، في أولى جولات الدوري المصري الممتاز.