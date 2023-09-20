مركز التعليم المدمج بجامعة الوادي الجديد يعلن فتح التقديم لبرامج البكالوريوس المختلفة

يقدم مركز التعليم المدمج بجامعة الوادي الجديد فرصة للطلاب للتقديم على برامج البكالوريوس المختلفة التي تقدمها كل من جامعة عين شمس وجامعة المنيا في كلياتهما المختلفة. تهدف هذه الشراكة إلى توفير تعليم جامعي عالي الجودة للطلاب المهتمين في هذه الجامعات الرائدة.

يتم تقديم الدعم والمساعدة لجميع الطلاب المسجلين في برامج الشراكة هذه. يقدم مركز التعليم المدمج بالجامعة برامج دراسية عالية الجودة وتشمل مجموعة متنوعة من التخصصات والمجالات الأكاديمية المختلفة. ويتميز المركز بوجود كوادر تدريسية مؤهلة ومتميزة ومجهزة بالموارد الأكاديمية اللازمة لتنمية مهارات الطلاب وتطوير قدراتهم. كما يوفر المركز بيئة تعليمية محفزة وذات جودة عالية من خلال توفير مرافق حديثة ومتطورة للطلاب. ويعمل المركز على تطوير برامجه الأكاديمية باستمرار لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة. في النهاية، يتمنى مركز التعليم المدمج بالجامعة التوفيق والنجاح لجميع الطلاب المسجلين في برامجها الأكاديمية.

لمن يرغب في التقديم لهذه البرامج، يُرجى زيارة مركز التعليم المدمج بالدور الرابع في المبنى الإداري لجامعة الوادي الجديد، الواقعة على طريق الداخلة. سيُقدم في المركز كل الدعم والمعلومات اللازمة للطلاب المهتمين، بما في ذلك الإرشادات حول عملية التقديم والمتطلبات اللازمة.

بالنسبة إلى طلاب وطالبات الثانوية العامة الذين يرغبون في متابعة تعليمهم الجامعي في إحدى جامعات عين شمس أو المنيا، يسرنا أن نعلن عن فتح باب التقديم للعام الدراسي 2024/2023. هذه الفرصة تأتي بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد، برئاسة الدكتور عبد العزيز طنطاوي، وبإشراف الدكتور محمود محارب، مدير مركز التعليم المدمج في الجامعة.

اكد الدكتور محمود محارب مدير مركز التعليم المدمج بان المركز ملتزم بتقديم خدمة تعليمية متميزة لطلابه، والتأكد من أنهم يحصلون على فرصة عالية الجودة لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية. كما اشار الدكتور محارب علي حث جميع الطلاب الموهوبين والمتحمسين على التقدم والاستفادة من هذه الفرصة الثمينة لتطوير أنفسهم وبناء مستقبل مهني ناجح. لذلك نوفر لهم بيئة تعليمية حافزة ومحفزة للتعلم والنمو.